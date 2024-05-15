Dublin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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Dublin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Dublin\'de Filistin\'e destek gösterisi düzenlendi

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki College Dublin Üniversitesinde (UCD) öğrenciler ve bir grup aktivist, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76'ncı yılı dolayısıyla üniversite kampüsünde bir araya geldi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarında öldürülen Gazzeli bebek ve çocuklara dikkati çekti. İrlanda Temsilciler Meclisi Üyesi Richard Boyd Barrett, İrlanda hükümetinin Filistin hususunda harekete geçmemesi nedeniyle öğrencilerin kendi başlarına harekete geçtiğini söyledi.

15.05.2024 20:03
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İrlanda'nın başkenti Dublin'deki College Dublin Üniversitesinde (UCD) öğrenciler ve bir grup aktivist, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Dublin'deki UCD öğrencileri ve aktivistler, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76'ncı yılı dolayısıyla üniversite kampüsünde bir araya geldi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, aynı zamanda "Nekbe hiç bitmedi" ve "Direnişi arttırın" yazılı dövizler taşıdı.

Buradan, üniversite yakınlarındaki bir köprüye yürüyen göstericiler, beyaz kumaşa sarılı temsili bebek taşıyarak İsrail'in saldırılarında öldürülen Gazzeli bebek ve çocuklara dikkati çekti.

Göstericiler ayrıca Filistinlilerin Nekbe'de kaybettiği evlerin sembolü olan "anahtar" da taşıdı.

"İsrail bu suçları, Batı'nın katılımı ve suç ortaklığı olmadan işleyemez"

İrlanda Temsilciler Meclisi Üyesi Richard Boyd Barrett, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, İrlanda hükümetinin Filistin hususunda harekete geçmemesi nedeniyle öğrencilerin kendi başlarına harekete geçtiğini söyledi.

Barrett, üniversite gibi kurumların İsrail ile tüm bağlarını koparması gerektiğini belirterek, hükümetin bu konudaki başarısızlığından dolayı ülkenin birçok yerinde benzer gösterilerin gerçekleştiğini ifade etti.

İsrail'in Nekbe'den bu yana etnik temizlik yaptığını dile getiren Barrett, "Bugün Nekbe'nin yıl dönümü. Bu, siyonist rejimin gerçek karakteridir. Şiddete dayanıyor, etnik temizliğe dayanıyor, Filistin halkına karşı soykırım mantığına dayanıyor. ABD'nin, Avrupa hükümetlerinin, Batı hükümetlerinin bu soykırıma verdiği destek utanç verici. Bu sona ermeli. İsrail, bu suçları Batı'nın katılımı ve suç ortaklığı olmadan işleyemez. Dolayısıyla hükümetlerimizi bu rejimle bağlarını koparmaya, o rejimi parçalamaya zorlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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