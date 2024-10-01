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Dublörün Dilemması Tiyatroda

Dublörün Dilemması Tiyatroda

Murat Menteş'in romanı 'Dublörün Dilemması', 21 Ekim'de sahneleniyor.

01.10.2024 10:49
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(İSTANBUL)- Çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden Murat Menteş'in "Dublörün Dilemması" romanı, tiyatroya sahnesine uyarlandı. Atlas Tiyatro Araştırmaları Prodüksiyonu tarafından sahnelenen oyun, prömiyerini 21 Ekim günü Baba Sahne'de yapacak.

Çağdaş edebiyatın sevilen isimlerinden Murat Menteş'in 2005'te okurla buluşan romanı "Dublörün Dilemması", Atlas Tiyatro Araştırmaları Prodüksiyonu tarafından sahneye uyarlandı. Menteş'in zekice kurgulanmış karakterlerini ve hikaye örgüsünü, Sercan Özinan'ın sahneye uyarlayıp yönettiği oyunun kadrosunda Abdurrahman Merallı, Çetin Kaya, Deniz Işın, Ediz Akşehir ve Tekin Ezgütekin yer alıyor.

Nuh Tufanı'nın başından geçen absürt ve trajikomik bir öyküyü konu edinen eser, konservatuvarı terk ettikten sonra para kazanmak için çeşitli işlere girişen ancak bir türlü dikiş tutturamayan Nuh'un, yakın arkadaşı İbrahim Kurban'ın buluşuyla kendisini hiç beklemediği olaylar silsilesinin içinde bulmasını konu ediniyor.

Oyunun dramaturgluğunu Ece Çelikçapa Özinan üstlenirken, yardımcı yönetmenliğini Aral Çelik ve Berre Koçak yapıyor. Oyunun müziğini Metin Bahtiyar, dekor ve kostüm tasarımını Rabia Kip Telek, ışık tasarımını Ayşe Sedef Ayter üstleniyor. Maskeler Polat Canpolat, ses mix ve efekt tasarımı ise Kerem Duru'nun imzasını taşıyor. Afiş tasarımında Ethem Onur Bilgiç'in yaratıcı dokunuşları yer alıyor.

Oyunun, prömiyerin ardından oynanacağı sahneler şöyle:

28 Ekim 2024 Pazartesi saat 21.00'de Ataşehir DasDas Sahne'de (mobilet)

6 Kasım 2024 Çarşamba saat 20.30'da Beyoğlu Ses 1885'te (tiyatrolar.com.tr)

11 Kasım 2024 Pazartesi saat 21.00'de Ataşehir DasDas Sahne'de (mobilet)

15 Kasım 2024 Cuma saat 20.30'da Moda Sahnesi'nde (biletinial)

16 Kasım 2024 Cumartesi saat 16.00'da Moda Sahnesi'nde (biletinial)

Kaynak: ANKA

Murat Menteş, Kültür Sanat, Edebiyat, Etkinlik, Güncel, Yaşam, Baba, Son Dakika

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