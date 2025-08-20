Düden Çayı'nda Kirlilikte İyileşme - Son Dakika
Düden Çayı'nda Kirlilikte İyileşme

20.08.2025 15:47
Antalya'da Düden Çayı'nda yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar verdi, ekosistem toparlanma sürecinde.

Antalya Valiliği koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar sonucunda, 4 yıl önce kirlilik tespit edilen Düden Çayı'nda olumlu gelişmeler gözlemlendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, toplanan İl Su Kurulunda alınan kararlar çerçevesinde yürütülen çalışmaların, Düden Çayı'nda olumlu gelişmelerin gözlemlenmesine katkı sağladığı belirtildi.

Çalışmaların, İl Su Kurulunun sekretaryası Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Düden Çayı'nda uzun süredir devam eden ekolojik sorunlara yönelik başlatılan çalışmalar, ilgili kurumlarımızın işbirliğiyle somut adımlara dönüşmüş ve olumlu sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Mevcut gözlemler ve ölçümler, iyileşme sürecinin umut verici bir şekilde ilerlediğini göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'de ilk kez Valilik bünyesinde oluşturulan Düden Çayı Bilim Kurulunun, Prof. Dr. Bülent Topkaya başkanlığında çeşitli alanlardan uzmanların katkısıyla çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Bilim Kurulunun önerisi üzerine, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun Düden Çayı'na dalış yaptığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dalışta, Düden Çayı'nda uzun süredir gözlenmeyen endemik Siraz balığı (Capoeta capoeta antalyensis) ve diğer balık türlerinin yeniden görülmesi ekosistemdeki toparlanma sürecinin olumlu işareti olmuştur. Bilimsel veriler de bu gelişmeleri desteklemektedir. Çözünmüş oksijen değerleri 2023 yılında 5,9 miligram/litre seviyesinde ölçülürken, 2024 yılında yapılan ölçümlerde 9,1 miligram/litreye yükselmiştir. Aynı dönemde elektriksel iletkenlik seviyesi 101,5'ten 83,4'e düşmüş, pH değerleri ise nötr seviyeye yaklaşmıştır. Ayrıca sudaki koku azalmış, su kalitesinin biyolojik yaşam açısından daha elverişli hale geldiği tespit edilmiştir. Düden Çayı'nda yaşanan bu gelişmeler, ilgili kurumların ve uzmanların ortak çabalarının bir sonucudur. Bu süreç, bilimsel öneriler ışığında yürütülen çalışmaların çevresel iyileşmeye katkı sağlayabileceğini ortaya koymaktadır."

Kirlilik kaynaklarının azaltılması, düzenli izleme ve denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi, toplumun bilinçlendirilmesi ve Düden Çayı'nın korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Düden Çayı'nda, 2021'de kirlilik ve kötü koku tespit edilmişti.

Kaynak: AA

