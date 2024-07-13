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Düden gölü, yeşilin her tonuyla ziyaretçilerini mest ediyor

TOKAT - Tokat'ta bulunan Düden gölü, bin 300 rakımı ve yeşilin her tonunu barındıran huzur dolu ortamı ile doğaseverleri bekliyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğası ile kendine hayran bırakan Düden Gölü, doğaseverleri bekliyor. Yeşilin her tonunu barındıran, trafikten uzak ve huzur dolu bir ortam sunan göl, ziyaretçilerine unutulmaz anlar vaat ediyor. Bin 300 rakımlı bu doğa harikası mekana gelen ziyaretçiler, gölün muhteşem manzarası karşısında büyüleniyor. Şehrin gürültüsünden ve kalabalığından kaçmak isteyenler için ideal bir kaçış noktası olan Düden Gölü, doğanın kucağında dinlenmek isteyenleri cezbediyor. Doğanın içinde farklı bir keyif sunan ve sakinliği ile dikkat çeken Düden Gölü, şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen herkes için mükemmel bir destinasyon oluyor.

""Sakinliği baş ağrımı geçirdi"

Eşi ve çocuğu ile birlikte gölde piknik yapan Şeyma Seçkin Ateş, "Gerçekten çok güzel bir yer. Ailemle piknik için geldik. Tokat'ın Erbaa ilçesine yolu düşenlerin kesinlikle uğraması gereken bir yer. Çocukla herkesin gelebileceği bir yer. Gerçekten çok huzurlu bir yer. Gelmeden önce başım ağrıyordu. Buranın sakinliğinde baş ağrım da geçti" diyerek memnuniyetini dile getirdi.