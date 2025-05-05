Düdüklü Tencere Patladı, Personel Son Anda Kurtuldu

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bir iş yerinin mutfağında bulunan düdüklü tencerenin patlama anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Limonluk Mahallesi'ndeki lokantanın mutfak bölümünde bulunan düdüklü tencere yüksek basınç nedeniyle patladı.

Yaralananın olmadığı patlama, iş yerinde hasara neden oldu.

Bir personelin son anda kurtulduğu patlama anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, bir personelin patlamadan birkaç saniye önce tencerenin bulunduğu alandan uzaklaştığı, hemen ardından tencerenin patladığı görülüyor.