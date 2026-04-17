Düğün Hazırlığı İçin Alışverişte İHA Saldırısı: İki Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Düğün Hazırlığı İçin Alışverişte İHA Saldırısı: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

17.04.2026 07:05
Gazze'de düğün alışverişine giden iki Filistinli kardeş, İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kızlarının düğün hazırlıkları için alışverişe giden iki Filistinli kardeş, İsrail'in insansız hava aracı (İHA) saldırısında hayatını kaybetti.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesinin avlusunda akrabalar ve komşular, İsrail hava saldırısında yaşamını yitiren 48 yaşındaki Abdulmelik el-Attar ile 45 yaşındaki kardeşi Abdussettar el-Attar için yas tuttu.

Kısa süre önce düğün hazırlıklarına başlanırken, kızlardan birinin bir hafta sonra, diğerinin ise iki ay sonra evlenmesi planlanıyordu.

Aile üyeleri, iki kardeşin savaş ve yerinden edilme nedeniyle ertelenen düğün hazırlıklarını tamamlamak amacıyla kızları için malzeme almaya gittiklerini belirtti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dün sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde Filistinlilerin bulunduğu bir noktayı hedef alan İsrail'in İHA saldırısında iki kardeş hayatını kaybetti.

Şifa Hastanesi koridorlarında, Abdulmelik el-Attar'ın oğlu Abdullah el-Attar, babasının naaşı başında gözyaşları içinde veda etti. Ailenin yaşadığı acı, yaklaşan düğün hazırlıklarının yerini yasa bırakmasıyla daha da derinleşti.

Abdullah el-Attar, AA muhabirine, "Kız kardeşimin düğünü için düğün malzemeleri ve eşya almaya gidiyorduk, ama İsrail hava saldırıları babamı da amcamı da öldürdü." dedi.

Gözyaşları içinde konuşan Attar, "Babam neden beni terk etti? Allah'ım beni cennette onunla yeniden bir araya getir. Keşke onu tekrar bana gülümserken görebilsem." ifadelerini kullandı.

Babasına dair anılarını anlatan Attar, "En sevdiği bendim. Her gülüşünü hatırladığımda kalbim acıyor." diye konuştu.

"Sebepsiz yere hedef alındılar"

Kardeşlerin dayısı Rami Verş Ağa, iki kardeşin tarımla uğraşan siviller olduğunu ve herhangi bir silahlı faaliyetle bağlantılarının bulunmadığını söyledi.

Ağa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kızları için düğün malzemeleri almaya gidiyorlardı. Bölge nispeten güvenliydi ancak İsrail onları sebepsiz yere hedef aldı." dedi.

Ailenin kısa süre önce düğün hazırlıklarına başladığını aktaran Ağa, kızlardan birinin bir hafta sonra, diğerinin ise iki ay sonra evlenmesinin planlandığını ifade etti.

Ağa, yaşananların ateşkes söylemleriyle çeliştiğini dile getirerek, "Savaş bir an bile durmadı. Bombardıman devam ediyor ve siviller ile askeri personel arasında hiçbir fark yok; herkes hedefte." diye konuştu.

Cenazelerin taşınması sırasında, tekbir nidaları eşliğinde dualar edildi ve İsrail saldırılarının sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu.

Gazze Hükümeti Medya Ofisinden 14 Nisan'da yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını 2 bin 400 kez ihlal ettiği, bu ihlallerin arasında öldürme, tutuklama, abluka ve aç bırakma gibi uygulamaların yer aldığı bildirilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ateşkes ihlalleri sonucu 765 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 bin 140 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırılardan bu yana Gazze'de 72 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, 172 binden fazla kişinin yaralandığı ve altyapının yaklaşık yüzde 90'ının zarar gördüğü ifade ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün Hazırlığı İçin Alışverişte İHA Saldırısı: İki Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Düğün Hazırlığı İçin Alışverişte İHA Saldırısı: İki Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
