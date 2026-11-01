Düğün kavgasında 1 kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı Avcılar'da gözaltına alındı

Küçükçekmece'de bir düğün salonunda çıkan kavgada 1 kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda alkollü oldukları öğrenilen R.T. (44) ile K.B. (33) henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

Düğün salonunun dışına da taşan kavgada, K.B. bıçakla boynundan ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan K.B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli R.T'yi olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla birlikte Avcılar'da gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.