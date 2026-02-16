Düğün Konvoyu Trafiği Kesip Gürültü Yaptı - Son Dakika
Düğün Konvoyu Trafiği Kesip Gürültü Yaptı

Düğün Konvoyu Trafiği Kesip Gürültü Yaptı
16.02.2026 11:11
Adana'da düğün konvoyu yüksek sesle müzik açıp gürültü yaparak çevreyi rahatsız etti.

ADANA'da trafiği kesen düğün konvoyundaki sürücüler, yüksek sesle müzik açıp, egzoz sesiyle gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdi. Tepkilere neden olan o anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda trafiği kesen düğün konvoyundaki araçlardakiler, yüksek sesle müzik açıp, oyun oynadı. Araçlarının egzoz sesiyle gürültü yapıp çevreye rahatsızlık veren sürücüler, tepkilere neden oldu. Gruptakilerden bazılarının tepkilere küfürle karşılık verdiği ve aşiret düğünü yaptıklarını savunduğu belirtildi. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

