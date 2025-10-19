Düğün Konvoyunda Feci Kaza - Son Dakika
Düğün Konvoyunda Feci Kaza

19.10.2025 18:19
Denizli'de düğün konvoyunda takla atan araçta sürücü Mehmet Karaca hayatını kaybetti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, düğün konvoyunda takla atıp yol kenarındaki su kanalına düşen otomobilin sürücüsü Mehmet Karaca (24), hayatını kaybetti.

Denizli'de çiftin mutlu günü kana bulandı. Buldan ilçesi Beyler Mahallesi'nde düğün konvoyunda Mehmet Karaca'nın kontrolünü yitirdiği otomobil takla atıp, yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü.

Buldan Adliyesi Bilgi İşlem Servisi'nde çalıştığı belirtilen Karaca, yaralandı. Konvoydaki diğer kişilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Karaca, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

