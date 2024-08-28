Düğün konvoyunda trafiği kapatarak oynadılar

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YALOVA'da düğün konvoyunda bulunan çekicinin sürücüsünün, şehrin en işlek caddesini trafiğe kapatıp, damat ve arkadaşları son ses açılan müzik eşliğinde oynamaları tepki çekti. Polis, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra araçların plaka ve sürücülerini belirlemek için çalışma başlattı.

Kemerköprü Caddesi'nde düğün konvoyunda bulunan çekiciyle yol trafiğe kapatıldı. Araçlarından inen damat ve gelinin arkadaşları cadde üzerinde oynadı. Ellerinde içki şişeleri bulunan grup, çekicinin üzerine çıkarak davul zurna eşliğinde dakikalarca eğlendi. Daha sonra çekicinin sürücüsünün, direksiyon başında ayağa kalkıp, seyir halindeyken kapıyı açarak arkadaşlarıyla sohbet ettiği o anlar da cep telefonu ile görüntülendi. Damat ve gelinin yakınları eğlencelerine bir başka mahallede bu kez çekicinin tavanına çıkıp oynadı.

Polis ekipleri, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra araçların plaka ve sürücülerini belirlemek için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: YALOVA/