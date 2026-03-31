Düğün Takıları İçin Kanlı Olay

DÜĞÜN TAKILARINI İSTİYORMUŞ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Ömer Coşkun'un (26) av tüfeğiyle eşi Şadiye Nur Coşkun (22), kayınpederi Musa Girgin (51), kayınvalidesi Fatma Girgin (43) ve kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'i (12) öldürdüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan odun ve kömür satış işi ile uğraştığı öğrenilen şüpheli Coşkun'un, 2 yıl önceki düğünde takılan takıları, boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden istediği, olayın da bu nedenle yaşandığı öğrenildi.

Kadir ÖZEN-Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),