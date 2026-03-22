Düğünde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 9 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi edildi.
Kızılpınar Mahallesi'nde bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen bazı davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan 9 kişi çağrılan ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Davetliler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Düğünde ikram edilen yiyecek ve içeceklerden numune alınan olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
