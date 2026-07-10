Düğünde Kaza: Kurşunla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Düğünde Kaza: Kurşunla Hayatını Kaybetti

10.07.2026 23:59
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Niğde'de düğünde havaya ateş açan kişi, kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Niğde'de düğünde başına kurşun isabet eden kişi hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Hacıbeyli köyünde yapılan düğünde İ.O. (43) tabancayla rastgele havaya ateş açtı.

Kurşunun isabet ettiği Nuh Öztürk (44), başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olay yerinden kaçan İ.O'yu kısa sürede evinde gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Yaşam, Niğde, Kaza, Son Dakika

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