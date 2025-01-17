Düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Kemal'in karnesi boş kalan sırasına bırakıldı - Son Dakika
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Düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Kemal'in karnesi boş kalan sırasına bırakıldı

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Düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Kemal'in karnesi boş kalan sırasına bırakıldı 9 yaşındaki Kemal'in ölümünün ardından okulda hüzünlü karne günüADANA – Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde havaya açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybeden 3.

17.01.2025 12:14
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Düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Kemal'in karnesi boş kalan sırasına bırakıldı

9 yaşındaki Kemal'in ölümünün ardından okulda hüzünlü karne günü

ADANA – Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde havaya açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybeden 3. sınıf öğrencisi Kemal'in karnesi boş kalan sırasına bırakıldı.

Kozan ilçesinde 11 Ocak'ta geçekleşen düğünde havaya ateş açılması sonucu 9 yaşındaki Kemal Azgın ağır yaralanarak Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. 2 gündür hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 3. sınıf öğrencisi Kemal Azgın'ın karne gününde sınıfında hüzün vardı. Turgutlu Şehit Mustafa Alpaslan İlkokulu'nda eğitim gören 9 yaşındaki Kemal Azgın'ın karnesinde yüksek notları dikkat çekerken sınıf arkadaşları çok üzüldüklerini ifade etti.

Kemal'in hem akrabası hem sıra arkadaşı olan Zeynep Nur Azgın, büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, "Cuma günü en son bahçede maç yapmıştık" dedi.

Öğrencilerden Bekir Yiğit Toprak da çok üzgün olduğunu, sınıf arkadaşı Kemal'in hem çalışkan hem de çok yardımsever bir öğrenci olduğunu aktardı.

Düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Kemal\'in karnesi boş kalan sırasına bırakıldı
Kaynak: İHA

Güncel, Kozan, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Kemal'in karnesi boş kalan sırasına bırakıldı - Son Dakika

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