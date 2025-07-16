Duhok'ta İHA ile Petrol Sahasına Saldırı

Irak'ın Duhok kentindeki petrol sahasına bir kez daha bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı yapıldığı bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Biriminden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, akşam saat 19.10'da Duhok'taki Hunt petrol sahasına bomba yüklü İHA ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığı açıklandı.

Sabah saatlerinde de Duhok'ta aralarında Hunt petrol sahasının da olduğu 3 ayrı petrol sahasına bomba yüklü İHA saldırıları gerçekleştirilmişti.