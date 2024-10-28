Duhok'ta PKK Patlayıcıları İmha Edildi

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Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK tarafından yola yerleştirilen patlayıcılar imha edildi.

AA muhabirine konuşan yerel bir yetkili, Duhok'a bağlı Amedi ilçesi yakınlarında terör örgütü PKK tarafından yola döşenen patlayıcının imha edildiğini söyledi.

Patlayıcılar nedeniyle Amedi ilçesi ile Dereluk nahiyesi arasındaki yol uzun süre trafiğe kapatılırken, bölgede araç kuyruklarının oluştuğu da kaydedildi.

Konuya ilişkin güvenlik yetkililerinin soruşturma başlattığı belirtildi.

Terör örgütü PKK, bölgede daha önce de patlayıcılar tuzaklayarak sivilleri hedef almıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin yanı sıra polis ve sivilleri de sık sık hedef alan terör örgütü PKK, bölgede yüzlerce köyü işgal ederek halkın köylerine gitmesini ve arazilerini işlemesini de engelliyor.