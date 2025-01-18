Dükkan 35 ½, Karşıyaka\'nın Ruhunu Yaşatıyor

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi'nin, Dünya Karşıyakalılar Günü'nde hizmete açtığı "Dükkan 35 ½" ilgi görüyor. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören Dükkan 35 ½'ta Karşıyaka ruhunu yansıtan hediyelik eşya, aksesuar, takı ve çeşitli objeler satışa sunuluyor. Başkan Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'nın simgelerini yansıtan bu özel işletme ile ilçemize özgü değerleri yaşatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Yoğun ilgi göstererek çabalarımızı karşılıksız bırakmayan Karşıyakalılara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Karşıyaka'nın ruhunu yansıtan hediyelik eşyaların satışa sunulduğu Dükkan 35 ½ Çarşı Kültür Merkezi'nde hizmet veriyor. Dünya Karşıyakalılar Günü'nde kapılarını açan işletmede yeşil-kırmızı renklerde, Karşıyaka ruhunu yansıtan hediyelik eşya, aksesuar, takı ve çeşitli objeler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

İlçenin simgeleri

Açıldığı günden bu yana vatandaşlardan yoğun ilgi gören işletmede satışa sunulanlar arasında kadınlar tarafından özenle hazırlanan el emeği ürünler de bulunuyor. Ayrıca; ilçenin en önemli simgeleri Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı, Yunuslar, Karşıyaka Amazon Kadın Heykelleri ile birlikte Latife Hanım Köşkü'nün maketi de dükkanda yer alıyor.

Anlamlı bir alışveriş deneyimi

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyakamızın ruhunu hissettiren bu işletmede, ilçemizin sembollerini ve hikayelerini çeşitli objelerle bir araya getirdik. Burası Karşıyakalılar için hem bir buluşma noktası hem de anlamlı bir alışveriş deneyimi sunuyor. Emeklerimizi karşılıksız bırakmayan ve Dükkan 35 ½'a yoğun ilgi gören tüm Karşıyakalılara teşekkür ederim" diye konuştu.