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Dükkanın Satılması Konusunda Tartışma Yaşandı, Amca Yeğenini Vurup İntihar Etti - Son Dakika
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Dükkanın Satılması Konusunda Tartışma Yaşandı, Amca Yeğenini Vurup İntihar Etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amca Hüseyin Selam'ın, yeğeni Ekrem Selam'ı tartıştıktan sonra vurup yaraladığı ve ardından intihar ettiği olayda, detaylar ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre, Ekrem Selam'ın babasının da ortak olduğu amcası Hüseyin Selam'ın işlettiği simit dükkanının satışı ile ilgili anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Hüseyin Selam'ın dükkanı satmak istemesine karşın, Ekrem Selam'ın buna karşı çıktığı ifade edildi. Yaşanan tartışma sonucu çıkan kavgada Hüseyin Selam'ın, yeğeni Ekrem Selam'ı vurduktan sonra pişmanlık duyarak intihar ettiği kaydedildi.

Dükkanın Satılması Konusunda Tartışma Yaşandı, Amca Yeğenini Vurup İntihar Etti
12.01.2024 - 14:22,
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DÜKKANIN SATILMASI KONUSUNDA TARTIŞMA YAŞAMIŞLAR

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amca Hüseyin Selam'ın (53), tartıştığı yeğeni Ekrem Selam'ı (20) tabancayla vurup yaraladıktan sonra intihar ettiği olayda detaylar ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre Ekrem Selam'ın babasının da ortak olduğu amcası Hüseyin Selam'ın işlettiği simit dükkanının satışı ile ilgili anlaşmazlık yaşadığı öğrenildi. Hüseyin Selam'ın dükkanı satmak istediği, Ekrem Selam'ın da buna karşı çıktığı belirtildi. Yaşanan tartışma sonucu çıkan kavgada Hüseyin Selam'ın, yeğeni Ekrem Selam'ı vurduktan sonra, yaşadığı pişmanlıkla intihar ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA
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Zonguldak, Ereğli, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dükkanın Satılması Konusunda Tartışma Yaşandı, Amca Yeğenini Vurup İntihar Etti - Son Dakika
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