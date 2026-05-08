Dukono Yanardağı'nda Patlama: 3 Ölü, 15 Yaralı

08.05.2026 12:25
Endonezya'da Dukono Yanardağı patladı, 20 kişilik dağcı grubunda 3 kişi hayatını kaybetti.

(ANKARA) - Endonezya'da Dukono Yanardağı patladı. Patlama sırasında bölgede bulunan 20 kişilik dağcı grubundan üç kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Dukono Yanardağı'nda, yerel saatle 07.41'de meydana gelen patlamada, gökyüzüne yaklaşık 10 kilometre yüksekliğinde kül bulutu yükseldi.

Endonezya Volkanoloji Ajansı, patlama sırasında yanardağın yamaçlarında bulunan 20 kişilik dağcı grubunun mahsur kaldığını bildirdi. Yetkililer, grupta dokuz Singapur vatandaşının bulunduğunu belirtti.

ÜÇ DAĞCI HAYATINI KAYBETTİ

Yerel polis, patlama nedeniyle iki yabancı uyruklu kişi ile bir Endonezyalı dağcının hayatını kaybettiğini doğruladı. Gruptaki 15 kişi tahliye edilirken, yerel polis tamamının yaralı olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Dağcı grubundaki iki kişinin ise, cenazelerin alınması için kurtarma ekiplerine yardımcı olmak amacıyla dağda kaldığı bildirildi.

Kurtarma ekiplerinin sedye ve ekipmanlarla dağa çıktığı, ancak kraterden gelen yoğun kül ve kaya parçalarının operasyonları zorlaştırdığı belirtildi.

Yetkililer, ilk acil yardım çağrısının dağcıların kullandığı uydu bağlantılı bir cihazdan gönderilen SOS sinyaliyle alındığını kaydetti.

TIRMANIŞ YASAĞI İHLAL EDİLDİ

Yetkililer, dağcı grubunun yaklaşık iki haftadır yürürlükte olan resmi tırmanış yasağına rağmen bölgeye giriş yaptığını açıkladı.

Endonezya'nın resmi arama ve kurtarma ajansı Basarnas yetkilileri, sosyal medya duyuruları, haberler ve uyarı tabelalarına rağmen bazı kişilerin yasağı ihlal ettiğini belirtti. Olayda turizm işletmeleri veya bireylerin ihmali olup olmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

YANARDAĞDA RİSK DEVAM EDİYOR

Endonezya Volkanoloji Kurumu, mart sonundan bu yana 1335 metre yüksekliğindeki Dukono Yanardağı'nda yaklaşık 200 patlama kaydedildiğini açıkladı. Yetkililer, Aralık 2024'ten bu yana halkı, ana kratere en az 4 kilometre uzakta kalmaları konusunda uyarıyordu.

Yetkililer, çevredeki yerleşimlerin şu an için güvenli olduğunu ancak zirve etrafında sıkı güvenlik önlemleri uygulandığını ve tırmanma girişimlerine izin verilmeyeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Güncel, Kaza, Son Dakika

