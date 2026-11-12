Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Akpınar, AA Kahramanmaraş Bürosu\'nu ziyaret etti

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Akpınar, AA Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, AA Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret ederek ajansın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette belediyenin ilçedeki hizmetleri ve devam eden projeler ele alındı; Akpınar kent gündemine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret etti.
AA Kahramanmaraş Bürosu Sorumlusu İzzet Mazı tarafından karşılanan Akpınar, ajansın çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyarette, Dulkadiroğlu Belediyesinin ilçede hayata geçirdiği hizmetler ve devam eden projeler ele alındı.
Akpınar, kent gündemine ilişkin değerlendirmelerini de paylaştı.
Kaynak: AA
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