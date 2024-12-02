Dumandan Sonra Filmi Aksaray'da Çekiliyor

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Seyid Çolak'ın yönetmenliğini üstlendiği, TRT ortak yapımı "Dumandan Sonra" filminin çekimleri Aksaray'da başladı.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün de desteklediği film, depremde eşini kaybettikten sonra iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veren kadının hikayesini konu alıyor.

Filmin çekimleri, Hasandağı eteklerindeki Helvadere kasabası, Ihlara Vadisi ve Aksaray'ın kent merkezi ile tarihi ve turistik mekanlarda gerçekleştiriliyor.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, film setini ziyaret ederek yapımcı Emrah Kılıç, yönetmen Seyid Çolak ve film ekibiyle bir araya geldi.

"Son yıllarda birçok sinema filmi, kentin birçok bölgesinde çekildi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kumbuzoğlu, doğal ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan Aksaray'ın son yıllarda pek çok sinema filmine ev sahipliği yaptığını, bu tür projelerin Aksaray'ın tanıtımı için büyük önem taşıdığını, tüm yapımcıları ve yönetmenleri kentte film çekmeye davet ettiğini belirtti.

Aksaray'ın 11 bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış büyük bir kültür merkezi konumunda olduğunu kaydeden Vali Kumbuzoğlu, "Aksaray denilince ilk akla Hasandağı gelir. Filmin konusu zaten Hasandağı eteklerinde geçiyor. Aksaray'ın bu güzellikleri, dizi ve filmlere en iyi şekilde ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda birçok sinema filmi, kentin birçok bölgesinde çekildi. Aksaray'ın tanıtımı noktasında bu konuyu önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Filmin galası Aksaray'da yapılacak

Yönetmen Seyid Çolak da ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, yaptıkları araştırmanın ardından filmin çekimlerine Aksaray'da başladıklarını, filmin çıkış noktasının Hasandağı olduğunu bildirdi.

Çekimlerin Aksaray'ın kültürel varlıklarının içinde sürdüğünü belirten Çolak, "Aksaray'da çok güzel bir set ortamı var. Çekimlerimiz devam ediyor. Merve Şen, Ozan Çelik'in başrolü paylaştığı filmin galasını da Aksaray'da yapacağız. Herkesi bekliyoruz." görüşünü paylaştı.