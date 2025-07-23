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Dumansız Türkiye İçin Yeni Kampanya

Dumansız Türkiye İçin Yeni Kampanya
23.07.2025 11:11
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Sağlık Bakanlığı, sigara bırakma polikliniklerini artıracak ve denetimleri sıkılaştıracak.

Sağlık Bakanlığı, tütün ve tütün ürünleriyle mücadelede "Dumansız Türkiye" temasıyla başlattığı yeni kampanya ile yerinde ve çapraz denetimlere ağırlık verecek, sigara bırakma polikliniklerinin sayısını artıracak ve yerinde sigara polikliniği hizmeti sunacak.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, AA muhabirine, tütün ve tütün ürünleriyle mücadeledeki yeni yol haritasını anlattı.

Dünyada yılda yaklaşık 8 milyon kişinin sigara ve tütün ürünlerinin kullanımına bağlı nedenlerden kaynaklı hayatını kaybettiğine dikkati çeken Demirkol, "1,3 milyon civarında da sigaranın pasif etkilerinden hayatını kaybeden insanımız var. Ülkemizde ise her yıl yaklaşık 100 bine yakın vatandaşımız sigara nedeniyle hayatını kaybediyor." dedi.

Demirkol, tütünle mücadeledeki etkinliğin giderek arttığına işaret ederek, sigara bırakma poliklinik sayısının 700'e ulaştığını, yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Türkiye genelinde tüm ilçelerde, hastanelerde ve sağlıklı hayat merkezlerinde sigara bırakma poliklinik hizmeti sunmayı istediklerini belirten Demirkol, "Bunun yanı sıra hem illerimizde hem de merkez teşkilatımızda 'yerinde sigara polikliniği' ile kurumlarımıza giderek sigara bırakma hizmeti vermek istiyoruz. Bu kapsamda ALO 171 hattımız sigara bırakmayı isteyen tüm vatandaşlarımıza açık ve 7 gün 24 saat hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

Demirkol, sigara bırakma polikliniklerinde psikologların da desteğiyle uzman sertifikalı hekimlerin danışmanlık hizmeti verdiğini ayrıca ücretsiz ilaç desteğiyle de vatandaşları sigara bırakma konusunda desteklediklerini aktardı.

"3 büyük ilde 1000'e yakın ekip sahaya inecek"

Halk Sağlığı Genel Müdürü Demirkol, 4207 sayılı Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun'a göre, kapalı alanlarda sigara içilmesinin yasak olduğunu anımsatarak, temiz ve dumansız bir hava sahası için yerinde ve çapraz denetimlerin artarak devam ettiğini söyledi.

Bu yılın başından itibaren de iller ve ilçeler arası çapraz denetimlerin yapıldığını anlatan Demirkol, şu bilgileri paylaştı:

"Yaklaşık 4 bine yakın ihlal cezalandırılmış oldu. Artarak devam eden bir çapraz denetim uygulamamız var. Bu hafta başı itibarıyla 3 büyük ilimiz başta olmak üzere tüm illerimizde çevre illerden destekli bir şekilde yoğun bir denetim başlatıyoruz. İllerimiz bünyesinde kolluk kuvvetlerimizin eşlik edeceği kapalı alanda sigara içilmesi konusundaki denetlemeler yoğun bir şekilde başladı. Bu hafta 1000'e yakın ekiple etkin bir şekilde başlamış oldu."

Kapalı alanda sigara içene de içirtene de ceza var

Türkiye'de satışı yasak olan elektronik sigara kullanımı konusunda da kolluk kuvvetlerinin desteğiyle yoğun bir denetim yapıldığına işaret eden Demirkol, şöyle devam etti:

"Kapalı alanlarda sigara içen bireylere de yasanın ihlali sebebiyle ceza uygulanacağını hatırlatmak istiyoruz. Hem bireylere hem de işletmelere uygulanacak bu cezalarla sigaranın pasif maruziyetinden içmeyen vatandaşlarımızın korunmasını hedefliyoruz. 2 bin liraya yakın ceza bireysel olarak uygulanmaya devam ediyor. Buradaki farkındalığı artırmak için bireylere de bu cezanın uygulanacağını hatırlatmak istiyoruz. Hem bireylerin hem de bu ihlalin yapıldığı işletmelere cezanın çift taraflı uygulanacağını hatırlatmak istiyoruz. Dumansız bir Türkiye hayali için uygulamamız gereken en önemli alanlardan biri bu."

"Polikliniklere başvuru yüzde 85 arttı"

Demirkol, sigara bırakma polikliniklerinin sayılarını artırma noktasındaki çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "ALO 171 hattımızla ve sağlıklı hayat merkezlerimiz vasıtasıyla 200 bin vatandaşımıza da sigara bırakma danışmanlık hizmeti verildi. Bu kapsamda polikliniklere başvurumuz yüzde 85 oranında arttı. Vatandaşımızın sigarayı bırakmak istediğini bununla ilgili imkanlar ve farkındalık çalışmaları kendilerine sunulduğunda bu konuda ne kadar hevesli olduğunu görüyoruz. Bu bizi sevindiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında kurulan stantlara gelen kişilere tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına, mücadele yöntemlerine ilişkin bilgilendirme broşürlerinin de verildiğini anlatan Demirkol, vatandaşlara, kapalı alanlarda sigara kullanımı konusunda ihlal görmeleri durumunda ALO 184 ve "Yeşil Dedektör" hattını arayarak bildirimde bulunmaları çağrısı yaptı.

"Tüm ilçelerimizde sigara bırakma polikliniği planlıyoruz"

Çapraz denetim ekiplerinin de sayılarını artırarak 7 gün, 24 saat hem yerinde hem de çapraz denetimlerin sıklaştırılacağını vurgulayan Demirkol, şunları kaydetti:

"Yeni kampanyamız çerçevesinde tüm sağlıklı hayat merkezlerinde, hastanelerimizde, ilçelerimizde sigara bırakma polikliniği planlıyoruz. ALO 171 hattı ve sigara bırakma polikliniklerimizden sonra online sigara bırakma danışmanlık hizmetimizi yerinde devam ettireceğiz.

Kişi kendi işinde evinde bu sigara bırakma polikliniği hizmetinin devamını online olarak, doktorumuz uygun görürse, almaya devam edecek. Özellikle, vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde vatandaşımızın kolay ulaşabileceği sigara bırakma polikliniğinin stant hizmetleri etkin bir şekilde devam edecek. Elektronik sigara ve satışı yasak olan tütün ürünlerinin de denetlenmesi İçişleri Bakanlığımız marifetiyle bu süreç içerisinde artarak devam edecek."

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dumansız Türkiye İçin Yeni Kampanya - Son Dakika

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