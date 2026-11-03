Dunhuang\'da Çinli, ABD\'li ve Belaruslu sanatçılar turistlerin ilgisini çekti

Dunhuang'da Çinli, ABD'li ve Belaruslu sanatçılar turistlerin ilgisini çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentinde bir araya gelen Çinli, ABD'li ve Belaruslu sanatçılar pazartesi günü gösteriler düzenledi. Bu gösteriler çok sayıda turistin ilgisini çekti.
DUNHUANG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentinde bir araya gelen Çinli, ABD'li ve Belaruslu sanatçılar pazartesi günü düzenledikleri gösterilerle çok sayıda turistin ilgisini çekti.
Kaynak: Xinhua
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