Dünya Bankası, Arakanlı Müslümanlara maddi destek sağlayacak - Son Dakika
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Dünya Bankası, Arakanlı Müslümanlara maddi destek sağlayacak

Dünya Bankası, Arakanlı Müslümanlara maddi destek sağlayacak

Dünya Bankası, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Arakanlı Müslümanlar için hükümetin 2 farklı projesine maddi destek sağlayacak. Projeler için gerekli olan 723 milyon doların 700 milyonunun Dünya Bankasınca karşılanacağı belirtilirken, Arakanlı Müslümanlara ve onları ağırlayan topluluklara ilişkin hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina daha önce Arakanlı Müslümanlara destek çağrısında bulunmuştu.

29.05.2024 18:47
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Dünya Bankası, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) için hükümetin 2 farklı projesine maddi destek sağlayacak.

Adını vermek istemeyen Dünya Bankası yetkilisi, AA'ya yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanlara ve onları Bangladeş'te ağırlayan topluluklara ilişkin hizmet kalitesinin artırılması için hazırlanan 2 projeye maddi yardımda bulunacaklarını aktardı.

Projeler için gerekli olan 723 milyon doların 700 milyonunun Dünya Bankasınca karşılanacağını belirten yetkili, söz konusu 2 projenin devlete ait 13 kurum tarafından uygulanacağını söyledi.

Yetkili, "Yerinden Edilmiş Arakanlı Müslümanlar ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Kapsayıcı Fırsat ve Hizmetler Projesi" ile "Ev Sahibi Topluluk ve Arakanlı Müslümanların Yaşamlarını İyileştirme Projesi" için Dünya Bankası'nın her bir projeye 350 milyon dolar yardım yapacağını kaydetti.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, daha önce yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanlara destek ve yardım sağlanması için çağrıda bulunmuştu.

Bu arada, Bangladeş'te 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman, mülteci olarak 33 kampta ve Bhasan Char Adası'nda yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Arakanlı Müslümanlar, Ağustos 2017'den sonra Myanmar'daki Arakan eyaletinde gördükleri baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Bankası, Arakanlı Müslümanlara maddi destek sağlayacak - Son Dakika

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