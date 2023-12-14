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Dünya Bankası ve IMF, Somali'ye 4,5 milyar dolarlık borç hafifletme yardımını onayladı - Son Dakika
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Dünya Bankası ve IMF, Somali'ye 4,5 milyar dolarlık borç hafifletme yardımını onayladı

IMF ve Dünya Bankası, Somali'ye ekonomik destek kararı alarak 4,5 milyar dolarlık borç hafifletme yardımı yapacak. Somali hükümeti ise bu kararı memnuniyetle karşıladı.

Dünya Bankası ve IMF, Somali\'ye 4,5 milyar dolarlık borç hafifletme yardımını onayladı
14.12.2023 - 10:03,  Güncelleme: 10:04
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Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonunun (IMF), Somali'ye toplam 4,5 milyar dolarlık borç hafifletme yardımını onayladığı bildirildi.

IMF ve Dünya Bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, Somali için ekonomik destek kararı alındı.

Ağır Borç Yükü Altındaki Yoksul Ülkeler (HIPC) İnisiyatifi kapsamında Somali'ye 4,5 milyar dolarlık borç desteği yapılacağı belirtildi.

Somali hükümeti ise IMF ve Dünya Bankasının aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1992'den bu yana Somali'ye uyguladığı silah ambargosunu 2 Aralık'ta kaldırmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Dünya Bankası ve IMF, Somali'ye 4,5 milyar dolarlık borç hafifletme yardımını onayladı - Son Dakika
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