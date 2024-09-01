Dünya Barış Günü Konseri

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(İSTANBUL) - Dünya Barış Günü kapsamında Otto Hahn Gymnasium Gençlik Senfoni Orkestrası ile Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası, "Dostluğun ve Kardeşliğin Sesi" temasıyla konser verdi. Konserin sonunda çalınan İzmir Marşı'na salonu dolduranlar alkışlarla tempo tuttu. Orkestra dakikalarca ayakta alkışlandı.

Farklı kültürleri ve sesleri bir araya getirip, müziğin birleştirici gücünü kullanarak dünya barışına katkıda bulunmak için gerçekleştirilen konser, Beethoven Egmont Üvertürü ile başladı,"Yine bir Gülnihal" şarkısıyla devam etti. Ekinlikte Oliver Drechsel'in Avrupa Suiti eseri, Avusturya valsi ve İtalyan tarantellasıyla dünyada ilk kez de sahnelenmiş oldu.

Sanatseverler orkestrayı ayakta alkışladı

Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'ndeki konseri çok sayıda sanatsever ilgiyle izledi. Konsere konuk olarak katılan ünlü şarkıcı Aydilge de orkestra eşliğine söylediği şarkılarla geceye renk kattı. Aydilge yaptığı kısa konuşmada "Gerçekten benim için çok büyük onur kaynağı. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetimizi emanet ettiği bu güzel gençlerle beraber aynı sahnede olmak benim için büyük bir şeref. Yurtta barış, dünyada barış diyebilen kaç lider var" dedi.

Konserin sonunda İzmir Marşı çalındı. Salonu dolduran sanatseverler marşa alkışlarla tempo tuttu. Yurttaşlar orkestrayı dakikalarca ayakta alkışladı.

"Birlikte daha aydınlık ve huzurlu bir gelecek için çalışıyoruz"

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, gecenin sonunda sahneye çıkarak şunları söyledi:

"Ataşehir Belediyesi olarak, Türkiye'nin ve dünyanın barışına katkı sunmayı hedefliyoruz. Projelerimiz çevresel, sosyal ve sanatsal alanlarda barış ve sevgiyi teşvik etmeye odaklanmaktadır. Barış, bizim için vazgeçilmez bir değerdir ve bu vizyonla çocuklarımızın barışın ne kadar güzel bir şey olduğunu bilerek büyümelerini sağlamak istiyoruz. Bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz; birlikte daha aydınlık ve huzurlu bir gelecek için çalışıyoruz. Bu anlamlı gecede bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim."