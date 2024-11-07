Dünya Barışı İçin Çello Konseri

Güncel

Dünyaca ünlü çello sanatçısı Pablo Ferrandez ile ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı) Sanat'ın sanatçıları "Dünya Barışı" için 13 Ocak 2025'te Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde aynı sahneyi paylaşacak.

ÇEV Sanattan yapılan açıklamaya göre, İbrahim Yazıcı'nın yönetiminde gerçekleşecek konserde, Berklee College of Music'te görev yapan Prof. Utar Artun'un "Dünya Barışı" için bestelediği eserin prömiyeri de yapılacak.

ÇEV Sanat'ın QNB'nin ana sponsorluğunda sürdürdüğü "Genç Yetenekler" projesi kapsamında düzenlenecek konser, Borusan Otomotiv ve Mandarin Oriental'in katkılarıyla gerçekleşecek.