Dünya Çevre Günü Kutlamaları - Son Dakika
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Dünya Çevre Günü Kutlamaları

05.06.2026 16:44
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Adana, Hatay ve Osmaniye'de Dünya Çevre Günü etkinlikleri ile çevre bilinci artırıldı.

Adana, Hatay ve Osmaniye'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde, Yaşar Kemal Yürüyüş Parkı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Programda çevre bilinci, geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Katılımcılar, alanda kurulan stantları gezerek çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Gülcan Karaserçe, gazetecilere, "Dünya bize emanet" sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ana hedeflerinin doğayı ve çevreyi korumak olduğunu ifade eden Karaserçe, "Burada çocuklarla beraber öncelikli olarak hazırlanan dövizlerle çevreye mesaj vermeye çalıştık. Amacımız, atığı kaynağında azaltmak, mümkünse bunları yeniden kazandırmak, eğer yeniden kazandıramıyorsak bunların nihai bertarafını düzgün bir şekilde yapmak." diye konuştu.

Hatay'da da 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi ormanlık alanda Hatay Hizmet Vakfı işbirliğinde "Yeni nesiller doğayı yeniler" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Doğanın yeniden canlandırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması amacıyla düzenlenen etkinliğe belediye çalışanları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Osmaniye'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü Karaçay Şelalesi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in de katıldığı etkinlikte, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve dans gösterileri yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Çevre Günü Kutlamaları - Son Dakika

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