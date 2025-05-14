Dünya Çiftçiler Günü'nde Üreticilere Destek Mesajı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla çeşitli ilçelerden çiftçilerle bir araya geldi. Yerelden kalkınmanın önemine değinen Muhittin Böcek, üreticilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Başkan Böcek, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde, Antalya'daki çiftçilerle bir araya geldi. ASAT Toplantı Salonu'nda yapılan buluşmaya kentin birçok ilçesinden üretici, kooperatif ve dernek temsilcisi katıldı.

Tarım emekçilerinin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Böcek, ilacın, gübrenin, mazotun ne kadar zor şartlarda alındığını bilen bir başkan olarak yerelden kalkınma projeleriyle üreticilere destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Elektrik girdi maliyetlerine 2019'dan bu yana yüzde 682 zam geldiğine dikkati çeken Başkan Böcek, "Güneş enerji santrallerimizde ürettiğimiz temiz enerjiyle, sulama kooperatiflerimize 360 milyon liralık bir destek sağladık. 2025 yılı için sulama kooperatiflerimize 150 milyon lira daha destekte bulunacağız. Bu sayede yaklaşık 17 binin üzerinde çiftçi ailesinin enerji ihtiyaçlarının yüzde 85'ini karşılamış olacağız. Yerelden kalkınma projemiz kapsamında; salça, ceviz soyma, üzüm sıkma makineleri gibi birçok destekte bulunduk. Biyolojik ve bioteknik mücadele kapsamında çalışmalar yapıyoruz. Kumluca'da yaş meyve sebze paketleme tesisi, Korkuteli Bozova ve Kumluca Beykent hallerinde kurutma tesislerimizi kurduk" diye konuştu.

Atıl araziler tarıma kazandırıldı

Kuraklık nedeniyle tarımda kullanılmayan arazilerin yeniden ekilmesini sağlamak amacıyla sulama tesisleri kurduklarını aktaran Muhittin Böcek, "26 kapalı devre sulama tesisiyle, 40 bin dekar alan, modern sulama sistemine kavuşturuldu. 900 kilometreden fazla boru hibesi, 35 adet 4 tonluk süt tankı hibesi, süt yemi destekleri, 700 ton yem desteklerinde bulunduk. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza sağladığımız indirim sayesinde 8 bin 600 vatandaşımız su indiriminden yararlanıyor. 15 bin arı kovanı dağıttık, 2 binden fazla kişiye arıcılık ve ipek böceği yetiştiriciliği hakkında eğitim verdik. Çiftçilerimizin alın teriyle ürettiği ürünleri dünyaya tanıtmak için elimizden geleni yaptık. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz gastronomi festivalimizde çiftçilerimizin birçok ürünü yer buldu, dünyaya açıldı" ifadelerini kullandı.

Üreticileri dinledi

Başkan Böcek, Antalya'nın verimli topraklarında üreticiler, kooperatif, dernek ve çiftçilerle birlikte üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel de üreticilerle yapılacak çalışma ve projelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.