Dünya Çocukları, Menteşe'de Aynı Sahneyi Paylaştı

Uluslararası Çocuk Şenliği'nin gala gösterisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Menteşe, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Ula Belediyeleri'nin iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe; Moldova, Ukrayna, Kırgızistan ve KKTC'den gelen misafir çocuklar da katıldı.

"Coğrafyamızı ve Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatıyoruz"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kentte uluslararası misafirlerin katılımıyla kutlandığını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu büyük bayramı sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan çocuklara değil, tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini dile getiren Köksal Aras, şöyle devam etti:

"Bugün büyük bir gurur yaşıyoruz. Tam 106 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu ve Atamız tüm dünyaya şunu söyledi: 'Artık bu topraklarda sözün sahibi, egemenliğin sahibi millettir.' Bugün, bizim için bu yüzden çok kıymetli. Atamız bu büyük bayramı sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan çocuklara değil, tüm dünya çocuklarına armağan etti. Bizler de Menteşe Belediyesi olarak şunu düşündük: Madem dünya çocuklarına armağan edilen bu kutlu bayramı kutluyoruz, o halde hep beraber kutlayalım. Yurt dışından misafirlerimizi davet ettik; çocuklarımız kaynaşsın, birbirlerinin kültürleri hakkında bilgi sahibi olsun istedik. Gelen misafirlerimize de günlerdir Türkiye Cumhuriyeti'ni, coğrafyamızı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatıyoruz."

Atamızın, dünyada da çok önemli bir lider olduğunu; demokrasi, eşitlik, adalet gibi ihtiyaç duyulan her şeyi hem dünyaya hem Türkiye'ye gösterdiğini vurguluyoruz. Bizim de görevimiz, çocuklarımızın hayal kurduğu, mutlu olduğu bir kent yaratmak ve keşfetmelerinin önünü açmaktır. Çünkü geleceğimiz evlatlarımıza emanet. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Yıllar boyu neşeyle, umutla, eşitlikle, adaletle kutlayacağımız nice bayramlarımız olsun."

"23 Nisan'ı coşkulu bir şekilde kutluyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Atamızın bugünü çocuk bayramı ilan etmesinde; Cumhuriyetimizi gençliğe, çocuklara ve geleceğe emanet etmesinde çok ayrı bir anlam var. Çünkü bu, sonsuz bir emanettir. Büyükşehir Belediyesi ve paydaşlarımızla birlikte düzenlediğimiz etkinlikler ile günlerdir 23 Nisan'ı coşkulu bir şekilde kutluyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Şenlik, 'Harika Hatalarım Var' adlı çocuk oyunuyla sona erecek

Konuşmalarının ardından Başkan Ahmet Aras ve Gonca Köksal Aras, gecede sahne alan tüm dans ekiplerine katılım belgeleri takdim etti.

Gecede sahne alan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu, Büyükşehir Emin Eller Gündüz Bakımevi Turuncu Sınıf 5 yaş öğrencileri, Ukrayna Halk Dansları Ekibi, Menteşe Borsa İstanbul Okulu Halk Dansları Ekibi, Lefkoşa Folklor Derneği, Ahi Sinan Folklor Araştırma Derneği (ASFAD), Moldova Halk Dansları ekibi, Büyükşehir Konservatuvarı Çocuk Grubu ve Kırgız Cumhuriyeti Halk Dansları ekibi, performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Uluslararası Çocuk Şenliği, 25 Nisan Cumartesi günü (yarın) Menteşe Çocuk Bilim Parkı'nda saat 11.00'da başlayacak yüz boyama, ebru, sanat ve spor etkinlikleriyle sürecek. Şenlik, saat 17.00'de Menteşe Belediye Tiyatrosu'nun sahneyeceği 'Harika Hatalarım Var' adlı çocuk oyunuyla sona erecek.