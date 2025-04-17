Dünya'dan 120 Işık Yılı Uzakta Olağanüstü Bir Gezegen Sistemi Keşfedildi - Son Dakika
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Dünya'dan 120 Işık Yılı Uzakta Olağanüstü Bir Gezegen Sistemi Keşfedildi

Birmingham Üniversitesi'nden gök bilimciler, Dünya'dan sadece 120 ışık yılı ötedeki olağanüstü bir gezegen sistemini keşfetti. Keşif, kahverengi cücelerin etrafında dönen bir gezegen bulmayı içeriyor ve bu durum bilim insanlarına yıldızların ve gezegenlerin nasıl oluştuğu hakkında önemli bilgiler sağlıyor.

17.04.2025 11:13
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GÖK bilimciler, Dünya'dan yalnızca 120 ışık yılı uzaklıkta olağanüstü bir gezegen sistemi keşfetti.

Bilim insanlarının, Dünya'dan yalnızca 120 ışık yılı uzaklıkta olağanüstü bir gezegen sistemi keşfettiği açıklandı. Birleşik Krallık'taki Birmingham Üniversitesi'nden gök bilimci Amaury Triaud, keşfin heyecan verici olduğunu belirterek, "Hem bir ikili sistem, hem de kahverengi cüce çifti etrafında dönen ve üstelik kutupsal yörüngeye sahip bir gezegen bulmak son derece etkileyici" dedi.

Kahverengi cüceler, gezegenler ile yıldızlar arasında kalan ara kütle sınıfında yer alıyor. Yaklaşık 13 Jüpiter kütlesine ulaşan bu gök cisimleri, çekirdeklerinde döteryum füzyonuna yetecek kadar kütleye sahip olsalar da klasik hidrojen füzyonunu başlatacak kadar büyük değiller. Bu nedenle kimi zaman 'başarısız yıldızlar' olarak adlandırılsalar da aslında yıldız evriminin uç noktalarından birini temsil ediyorlar. Bu özellikleriyle kahverengi cüceler, yıldızların ve gezegenlerin nasıl oluştuğunu anlamak için bilim insanlarına önemli ipuçları sağlıyor.

Keşif, Birmingham Üniversitesi'nden Thomas Baycroft liderliğindeki ekip tarafından tesadüfi şekilde yapıldı. Araştırmacılar, '2M1510' sistemindeki kahverengi cücelerin fiziksel ve yörüngesel özelliklerini incelemek üzere aldıkları ışık verilerinde, sistemin kütle merkezinde açıklanamayan bir oynama fark etti.

Gözlemlere göre, '2M1510 A' ve '2M1510 B' adlı kahverengi cüceler, Jüpiter'in yaklaşık 35 katı kütleye sahip. Birbirlerine oldukça yakın bir yörüngede dönüyorlar ve bu dönüş 20,9 gün sürüyor. Sistemden çok uzakta, '2M1510 C' olarak adlandırılan üçüncü bir kahverengi cüce daha bulunuyor. Güneş ile Dünya arasındaki mesafenin 250 katı kadar uzakta yer alan bu üçüncü cücenin, sistemin merkezindeki salınımdan sorumlu olamayacağı belirlendi. Ötegezegenin yörüngesi ve kütlesi henüz tam olarak belirlenemedi. Yapılan tahminler, yörüngesinin 100 ila birkaç bin gün sürebileceğini, kütlesinin ise 10 ila 1000 Dünya kütlesi arasında olduğunu gösteriyor. En olası aralık ise birkaç yüz Dünya kütlesi civarında.

Araştırma ekibinin, belirsizlikleri gidermek üzere sistemi daha ayrıntılı gözlemlemeyi planladığı bildirildi. Araştırmanın yazarlarından Triaud, "Bu keşif tamamen tesadüfiydi. Amacımız böyle bir gezegen ya da yörünge yapısı bulmak değildi. Bu nedenle çok büyük bir sürpriz oldu" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: DHA

Birmingham, Teknoloji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya'dan 120 Işık Yılı Uzakta Olağanüstü Bir Gezegen Sistemi Keşfedildi - Son Dakika

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