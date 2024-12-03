Dünya Engelliler Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Bilecik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi, özel bireylerin önemi vurgulandı.

03.12.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Bilecik Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu ve Meslek Okulunca organize edilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra öğrenciler müzik dinletisi sundu, tiyatro, dans ve çeşitli sahne gösterileri yaptı.

Okul Müdürü İbrahim Aydoğar, açılışta yaptığı konuşmada, özel gereksinimli bireylerin sıkıntılarının ve başarılarının her zaman farkına varılması gerektiğini söyledi.

Bu bireylerin topluma kazandırılması ve haklarının sağlanması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirten Aydoğar, şöyle devam etti:

"Bugün vesilesiyle muhasebe yapılarak gelinen nokta ile hedefler arasındaki mesafe net olarak görülebilmektedir. Devletimiz özellikle son 22 yılda, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla iyilikte ve hayırda yarışmanın faziletine inanarak, adeta ilmek ilmek örerek sosyal bir devlet inşa etti."

Aydoğar, bu süreçte tarihe ve kültüre sahip çıkıldığını, Türk milletinin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ulaşmasının mücadelesinin verildiğini dile getirdi.

Huzurlu ve güvenli bir toplum olmak için özel gereksinimli bireylerin toplumun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Aydoğar, "Özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri ortadan kaldırmak hepimizin sosyal sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, öğretmenler ile öğrencilerin velileri katıldı.

Kaynak: AA

Dünya Engelliler Günü, Yerel Haberler, Engelliler, bilecik, Güncel, Aralık, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Engelliler Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:33 Suriye’de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü
14:14 Özel, Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı
13:55 Türk-İş Başkanı Atalay’a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
20:59 Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:46 Ateşkesin ardından bir ilk Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
20:14 Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreteri İstanbul’da bıçaklandı Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı
20:08 Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu’ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu'ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler
20:00 Kullanıcılara da duyuruldu WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak Kullanıcılara da duyuruldu! WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak
19:53 Hizbullah Esad’a sırtını döndü Hizbullah Esad'a sırtını döndü
19:26 PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor
18:44 MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 15:16:08. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Engelliler Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.