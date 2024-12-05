Dünya Engelliler Günü\'nde Bilim Etkinliği

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi tarafından Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Bilim Merkezi ekibi tarafından Melikgazi ilçesinde özel gereksinimli öğrencilere hizmet veren İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Programda çocukların bilime merakını uyandırmayı hedefleyen çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Bilim Merkezi Tesis Sorumlusu Şenay Kırkar, "Bugün ekibimizle beraber İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'na Dünya Engelliler Günü'nü kutlamak için geldik. Farklı etkinlikler yaptık. TÜBİTAK Meraklı Minik ve Bilim Çocuk Dergileri dağıttık. Ayrıca kelebeğin ve kurbağanın yaşam döngüsü adlı biyoloji etkinliği gerçekleştirdik. Son olarak öğrencilerimize bir gösteri deneyi yaptık. Çok eğlendiler." ifadelerini kullandı.