Dünya Gelecek Enerji Zirvesi Abu Dabi'de Başladı

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ABU Katılımcıların küresel enerji karışımında en modern yenilikçi ürünleri sunacağı Dünya Gelecek Enerji Zirvesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de başladı.

BAE yenilenebilir enerji şirketi Masdar yaptığı açıklamada, zirvenin 16 Ocak'a kadar devam edeceğini ve geçen yıla kıyasla ziyaretçi kayıtlarında yüzde 25 artış yaşandığını belirtti.

Zirve, dünya genelinde 30 binden fazla katılımcıyı bir araya getiriyor. Bu katılımcılar arasında hükümet yetkilileri, sektör liderleri ve sürdürülebilirlik öncüleri bulunuyor.

Açılış konuşmasını BAE Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan el-Cabir gerçekleştirdi. Cabir, ülkesinin, Barakah Nükleer Santrali'nin dört reaktörünün tamamının devreye girmesiyle nükleer enerji alanında yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi.

Zirve, yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen, yapay zeka, iklim teknolojisi, döngüsel ekonomi prensipleri, yeşil finansman ve sürdürülebilir şehirler gibi alanlarda en son gelişmeleri sergileyen bir platform oluşturuyor.

Bu yıl zirvenin odak noktası, yapay zekanın sağladığı olanaklar olurken, belirlenen oturumlarda, yapay zekanın enerji sektöründeki verimliliği artırma, tedarik güvenliğini sağlama ve emisyonları düşürme potansiyeli de ele alınacak.