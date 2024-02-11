Dünya Genelinde Bahar Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Dünya Genelinde Bahar Bayramı Kutlamaları

Dünya Genelinde Bahar Bayramı Kutlamaları

Çin Yeni Yılı olarak da bilinen Bahar Bayramı, Ejderha Yılı'nın başlangıcını temsil ediyor. Bu yıl 10 Şubat'ta kutlanan bayram, dünyanın dört bir yanında çeşitli kültürel etkinliklerle kutlandı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri New York, St. Petersburg, Belgrad, Bağdat ve Zürih'ten görüntüler aktardı.

11.02.2024 14:03
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ÇEKİM TARİHİ: 9 Şubat 2024

1. Dünya çapında Bahar Bayramı kutlamalarından çeşitli görüntüleri

Bahar Bayramı olarak da anılan Çin Yeni Yılı, bu yıl 10 Şubat'a denk geliyor ve Ejderha Yılı'nın başlangıcını temsil ediyor.

Bayramı kutlamak için dünyanın dört bir yanında kültürel etkinlikler düzenlendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri New York, St. Petersburg, Belgrad, Bağdat ve Zürih'ten bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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