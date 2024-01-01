Dünya Genelinde Yeni Yıl Kutlamaları

13:56 •
Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde•
13:44 •
Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi•
Dünya genelindeki kutlamalardan çeşitli görüntüler
Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, her bir zaman diliminde saatler gece yarısını gösterdiğinde yeni yılı coşkuyla kutladı.
Görkemli havai fişek gösterilerinden samimi buluşmalara kadar, dünya yeni bir başlangıcı karşılamak için bir araya geldi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sidney/ Avustralya, Wellington/ Yeni Zelanda, Hong Kong/Çin, Seul/ Güney Kore, Taşkent/ Özbekistan, Valetta/ Malta, Brüksel/ Belçika, Lizbon/ Portekiz, Lusail/ Katar'dan bildiriyor. (XHTV)
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