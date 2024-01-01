Dünya Genelinde Yeni Yıl Kutlamaları

Dünya genelindeki kutlamalardan çeşitli görüntüler

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, her bir zaman diliminde saatler gece yarısını gösterdiğinde yeni yılı coşkuyla kutladı.

Görkemli havai fişek gösterilerinden samimi buluşmalara kadar, dünya yeni bir başlangıcı karşılamak için bir araya geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sidney/ Avustralya, Wellington/ Yeni Zelanda, Hong Kong/Çin, Seul/ Güney Kore, Taşkent/ Özbekistan, Valetta/ Malta, Brüksel/ Belçika, Lizbon/ Portekiz, Lusail/ Katar'dan bildiriyor. (XHTV)