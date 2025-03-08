Dünya Kadınlar Günü'nde Duygulandıran An

Antalya'da yürekleri ısıtan görüntü: Felç eşini böyle tıraş etti

Dünya Kadınlar Günü'nde bir kadının, felçli eşini sakal tıraşı yaparken görüntüsü içleri ısıttı

Görüntüyü kayda alan erkek vatandaş: "Bu kadınların hakkı ödenebilir mi"

ANTALYA - Antalya'da bir kadın, Dünya Kadınlar Günü'nde felci eşinin sakal tıraşını yaparken görüntülendi. O anları kayda alan kişi, "Bu kadınların hakkı ödenebilir mi" diyerek duygularını dile getirdi.

Serik ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntü içleri ısıttı. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kadın, Dünya Kadınlar Gününde felçli olan eşinin sakal tıraşını yaparken görüntülendi. Cep telefonuyla o anları kaydeden vatandaş, "Maşallah, Allah nazardan saklasın. Bu kadınların hakkı ödenebilir mi?" yorumuna bulundu.