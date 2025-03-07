Dünya Kadınlar Günü'nde Erkeklere Etkinlik - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Günü'nde Erkeklere Etkinlik

8 Mart'ta Sağlık Bilimleri Üniversitesi, erkeklere yönelik 'Kadın' konulu etkinlik düzenledi.

07.03.2025 14:26
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kadınlar Günü'nde erkeklerle etkinlik yaptı

ANKARA - Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Prof. Dr. Cevdet Erdöl Konferans Salonu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 'Doğu Batı Paradigması Türk İslam Dünyasında Kadın' konulu bir etkinlik düzenlendi. Sadece erkek katılımcılara açık olarak düzenlenen etkinlikte, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın konuştu. Etkinliğe üniversite öğrencileri ve akademisyenler katılım sağladı.

"Kadına yüz yıllardır değer veren bir kültürün Batı'nın 8 Mart'ına sıkışmaması gerekli"

Türk soyunda kadının yerinin önemli olduğunu ve kadının değeri tartışılırken Türklerin kadınlara verdiği değerin görüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "1857'lerdeki bir tekstil fabrikasındaki yangında ölen ve hak mücadelesi veren kadınların adlandırdığı, onun üzerine konuşulduğu bir 8 Mart algısını bir paradigma olarak kabul edip tartışma adına bu başlıkla geldik. Biz Anadolu'nun insanları, Orta Asya'nın Türkleri, İslam dininin ümmeti olarak kadını yüz yıllardır değerli bulan, kadına yüz yıllardır değer veren bir kültürün Batı'nın 8 Mart'ına sıkışmaması gerekli. Bize ata boylarımızın verdiği gibi hayatımızın her dakikasını kadınlar günü olarak kabul etmeliyiz. Kadına şiddet ve kadın cinayetinin sebebi olan biz erkeklerin bu şiddet ve cinayetlerde nasıl sorumlu olduğumuzu, bunun önüne geçmek adına üniversitemizdeki erkek personel ve öğrenciyle buluşan bir program yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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