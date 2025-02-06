Dünya Kanser Günü'nde Manisa'da Çocuklar İçin Masal Anlatımı Etkinliği

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kanser Günü kapsamında Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören 2-13 yaş arası çocuklar için masal anlatımı etkinliği düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri ile çocukların duygusal dünyalarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Dünya Kanser Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocuklar için özel bir etkinlik düzenlendi. Deneyimli masal anlatıcısı Ebru Ak Ergenç, bir prensesin zorluklarla dolu yaşam mücadelesini ve kendi hayatını nasıl inşa ettiğini konu alan masalı anlattı. Prensesin cesaret ve kararlılık dolu öyküsü, minik kalplere hem ilham verdi hem umut oldu.