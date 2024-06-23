Dünya Kaykay Günü\'nde Seyhan Belediyesi\'nden Kaykay Yarışması

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(ADANA) - Dünya Kaykay Günü dolayısıyla Seyhan Belediyesi, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ve Türkiye Kaykay Federasyonu iş birliğinde Seyhan Belediyesi Veli Andaç Durak Gençlik ve Spor Alanı'nda kaykay yarışması düzenlendi.

Heyecan dolu geçen kaykay yarışmasına katılarak gençleri yalnız bırakmayan ve ödüllerini bizzat takdim eden Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "21 Haziran Dünya Kaykay Günü nedeni ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Kaykay Federasyonu işbirliğinde harika bir yarışma düzenledik. Sporun her alanında olduğu gibi Kaykay branşından da desteğimizi esirgemeyeceğiz ve gençlerin spora yönelmesine katkı koyacağız. Veli Andaç Durak Spor Alanı'mızda düzenlenen etkinliğimize katılan tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e çiçek takdim eden Kaykay Federasyonu Adana İl Temsilcisi Resul Bozkurt ise "Kaykay Federasyonu olarak Adana'mızda ilk organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Vermiş olduğu destek nedeni ile Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin ve ekibine camiamız adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.