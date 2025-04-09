Dünya liderleri ve hükümet yetkilileri 11-13 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelecek - Son Dakika
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Dünya liderleri ve hükümet yetkilileri 11-13 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelecek

Dünya liderleri ve hükümet yetkilileri, 11-13 Nisan tarihlerinde "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenecek 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF2025) bir araya gelecek.

09.04.2025 13:16
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Dünya liderleri ve hükümet yetkilileri, 11-13 Nisan tarihlerinde "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenecek 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF2025) bir araya gelecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ADF2025, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak.

"Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenen forumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

ADF2025'e 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan ve yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra aralarında öğrencilerin de bulunduğu, 4 bini aşkın konuğun katılması bekleniyor.

Forumda muhtelif formatlarda düzenlenecek 50'yi aşkın oturumda, Orta Doğu'dan Asya Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan çeşitli coğrafyaları ilgilendiren konular ile iklim değişikliği, terörizmle mücadele, insani yardım, dijitalleşme, gıda güvenliği ve yapay zeka dahil olmak üzere, küresel gündemin öne çıkan başlıkları ele alınacak.

ADF2025'teki faaliyetler, Antalya Diplomasi Forumu resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından eş zamanlı olarak izlenebilecek, ayrıca birçok oturum TRT aracılığıyla canlı yayınlanacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ADF2025 kapsamında, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı ve Türkiye-Bosna Hersek- Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yanı sıra Türkiye- Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısı'na katılması öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya liderleri ve hükümet yetkilileri 11-13 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelecek - Son Dakika

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