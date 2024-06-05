Dünya Meteoroloji Örgütü: Küresel Sıcaklık 1,5 Derece Üzerine Çıkabilir

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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), yıllık ortalama küresel sıcaklığın gelecek 5 yılın en az birinde geçici olarak, sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,5 santigrat derece üzerine çıkması ihtimalinin yüzde 80 olduğunu bildirdi.

WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, WMO'nun gelecek 5 yıl için iklim tahminlerine ilişkin raporunu açıkladı.

Raporda, iklim değişikliğine ilişkin Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen ve on yıllar boyunca uzun vadeli sıcaklık artışlarının yaşanacağına işaret edilen senaryoya giderek yaklaşıldığı uyarısı yapıldı.

Raporda, 2024 ile 2028 arasındaki her yıl için küresel ortalama yüzeye yakın sıcaklığın, sanayi öncesi dönem taban çizgisinden 1,1 ila 1,9 derece daha yüksek olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Raporda, gelecek 5 yıldan en az birinde yeni bir sıcaklık rekoru kırılma olasılığının yüzde 86 olduğu belirtildi.

2024-2028 arasındaki 5 yıllık dönemin tamamı boyunca ortalama küresel sıcaklığın sanayi öncesi dönem ortalamasını 1,5 santigrat derece aşma olasılığının yüzde 47 olduğu vurgulandı.

Yıllık ortalama küresel sıcaklığın gelecek 5 yılın en az birinde geçici olarak sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,5 santigrat derece üzerine çıkma ihtimalinin yüzde 80 olduğu da raporda yer aldı.

Raporda, Paris İklim Anlaşması kapsamında ülkelerin, uzun vadeli küresel ortalama yüzey sıcaklığını sanayi öncesi seviyelerin 2 santigrat derece altında tutmayı ve bu yüzyılın sonuna kadar bunu 1,5 santigrat derece ile sınırlandırma çabalarını sürdürmeyi kabul ettiği hatırlatıldı.

Raporda bilim insanlarının, 1,5 santigrat derece üzerindeki ısınmanın çok daha ciddi iklim değişikliği etkilerine ve aşırı hava koşullarına yol açma riski taşıdığı konusunda defalarca uyarı yaptığı da belirtildi.

Küresel ısınmanın mevcut seviyelerinde dahi yıkıcı iklim etkilerinin görüldüğünün altı çizilen raporda, bunlar arasında daha aşırı sıcak hava dalgaları, aşırı yağışlar, kuraklık, buz tabakalarında ve buzullarda azalma, deniz seviyesinin yükselmesi ile okyanusların ısınmasının hızlanmasının yer aldığı bildirildi.

Raporda, 2023'te küresel ortalama yüzeye yakın sıcaklığının, sanayi öncesi dönemin yaklaşık 1,45 santigrat derece üzerinde olduğu kaydedildi.

Uzun vadeli ısınmanın diğer faktörlerle bir araya gelmesi ve şu anda etkisi azalmakta olan El Nino hava olayıyla birlikte 2023'ün bugüne kadar kaydedilen en sıcak yıl olduğu hatırlatıldı.

"Dünya trilyonlarca dolarlık ekonomik kayıp riskiyle karşı karşıya"

WMO Genel Sekreter Yardımcısı Barrett, buraya yaptığı değerlendirmede, raporun, dünyanın rekor düzeyde bir ısınma yolunda olduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Paris İklim Anlaşması kapsamında üzerinde anlaşılan ve bu yüzyıl için sıcaklığı sanayi öncesi dönemin 1,5 santigrat derece üzerinde tutma hedefinin "henüz ölmediğini" ancak "askıda olduğunu" belirten Barrett, "Ancak dünya trilyonlarca dolarlık ekonomik kayıp, milyonlarca yaşamın altüst olması, kırılgan ve değerli ekosistemler ile biyolojik çeşitliliğin yok edilmesi riskiyle karşı karşıya." dedi.

Barrett, iklim değişikliği konusunda "korkulan gelecek senaryolarının" artık daha yakın olduğu uyarısında bulunarak, yükseliş eğiliminde olan sıcaklığın bu trendinin değiştirilmesinin zorunluluk olduğuna işaret etti.