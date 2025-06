Dünya Mülteciler Günü'nde Sergi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle "Bir Hayat Bir Hikaye" başlıklı sergi açtı.

Serginin açılışında konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Birleşmiş Milletler'in (BM) bugünü "Dünya Mülteciler Günü" ilan etmesinin 25. yılı olduğunu belirterek, "Bugün sadece zor durumu hatırlamakla kalmamalı, aynı zamanda mültecilerin üstesinden gelmek zorunda kaldıkları ve cesurca üstesinden de geldikleri zorlukları da vurgulamalıyız. Sadece istatistikler üzerine değil, insan hikayeleri üzerine de düşünmek için bir gün." diye konuştu.

Ossowski, serginin her şeylerini geride bırakarak savaştan kaçan ve hayatını yeniden inşa etmeye başlayanların derin insan hikayelerini bir araya getirdiğini dile getirerek, "Sergi, her istatistiğin arkasında bir isim olduğunu hatırlatıyor. Her görüntünün arkasında, sınırların ötesine taşınan bir umut var. Bu hikayeler ayrıca dayanışmanın bir slogandan daha fazlası olduğunda neler olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, Türkiye ve AB arasındaki ortaklığın milyonlarca insanın hayatını dönüştürdüğünü kaydetti.

"Mükemmel işbirliğinin şimdi Suriye'ye doğru artacağını umuyorum"

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı da Türk milletinin oldukça dirençli ve yardımsever olduğunu söyleyerek, "Bazen 3 milyondan fazla ancak bugün itibarıyla yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ağırlamak için oldukça sabırlıydı. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Avrupa'nın yükünün çoğunu omuzladık. Önemli olan, elbette bu kadar yükü paylaşmak çünkü hiçbir millet tek başına böyle bir zorlukla yüzleşemez." değerlendirmesini yaptı.

Kaymakcı, Suriye'deki gelişmelerden mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Onlara kendi ülkelerinde kendi geçim kaynaklarını yaratmaları için teşvikler sağlamalıyız." dedi.

AB ve Türkiye'nin birlikte çalışabileceğini ancak "sadece sözlere değil, somut eylemlere, projelere" de ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kaymakcı, Türkiye'nin AB'ye aday ülke olduğunun altını çizdi.

Büyükelçi Kaymakcı, "İlişkilerimiz yalnızca göçle sınırlı olmamalı. Tüm geniş, üst düzey diyalogların yeniden başlamasını istiyoruz. Bunun herkesin çıkarına olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kaymakcı, "Türkiye ve AB'nin düzensiz göçün yönetimi konusunda geliştirdiği bu mükemmel işbirliğinin şimdi Suriye'ye doğru artacağını umuyorum." görüşünü paylaştı.