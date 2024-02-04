Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Güncel

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karadaği, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Karadaği, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Mustafa Haruf'un "İlk kıblede namaz", "Haber" kategorisinde Jose Colon'un "Hayat yolculuğu", "Spor" kategorisinde ise Sergei Gapon'un "Sahada isyan" adlı fotoğraflarına oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" adlı fotoğrafını oylayan Karadaği, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Montaser Alsawaf tarafından çekilen "Masumiyet" isimli fotoğrafı seçti.

"Duam odur ki ümmet bu zulüm karşısında tek bir vücut olur"

Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sebebiyle büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Karadaği, "Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Türkiye'deki kardeşlerimiz gerçekten çok zor günler geçirdi. Vefat eden tüm kardeşlerimize Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Başkan Karadaği, "Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğrafların ise İsrail'in yıllardır sürdürmüş olduğu soykırımın bir parçası olduğunu belirterek, "Bu fotoğraflar hiçbir insan hakları kuralına riayet etmeyen, çoluk çocuk kadın yaşlı demeden zalimce insanları katleden İsrail'in yaptığı soykırımın sadece küçük bir kısmını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'de soykırımı önlemek için tüm tedbirleri alması kararının önemli olduğunun altını çizen Karadaği, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Maalesef Amerika ve Batılı devletler hala uluslararası kanunlara aykırı bir şekilde İsrail'i desteklemektir. Lahey'de çıkan karar, Filistinli kardeşlerimizin haklarını bir nebze teslim etmesi açısından önemlidir. Bizler de Dünya Müslüman Alimler Birliği olarak Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girmek ve yardımların ulaşmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Duam odur ki ümmet bu zulüm karşısında tek bir vücut olur."