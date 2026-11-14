Dünya Nükleer Günleri'nde nükleer teknolojilere eşit erişim vurgulandı - Son Dakika
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Dünya Nükleer Günleri'nde nükleer teknolojilere eşit erişim vurgulandı

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Dünya Nükleer Günleri\'nde nükleer teknolojilere eşit erişim vurgulandı
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Dünya Nükleer Günleri forumunda 'İnsanlar ve Gezegen için Nükleer Enerji' oturumu düzenlendi. Rosatom Genel Müdürü Likhachev, nükleer teknolojilere eşit erişimin küresel enerji gündemindeki önemine dikkati çekti.

TÜRKİYE'DE düzenlenen 'Dünya Nükleer Günleri' forumunun 'İş Günü' programı kapsamında, 'İnsanlar ve Gezegen için Nükleer Enerji' başlıklı genel oturum gerçekleştirildi. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, tüm ülkelerin nükleer teknolojilere eşit erişiminin sağlanmasını küresel enerji gündeminin temel önceliklerinden biri olarak nitelendirdi

Oturuma Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Sama Bilbao y Leon, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kazakistan Cumhuriyeti Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Almasadam Satkaliyev, Özbekistan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığına bağlı Nükleer Enerjiyi Geliştirme Ajansı Direktörü Azim Ahmedhadjayev, BRICS Nükleer Enerji Platformu Baş Koordinatörü Elzi Pule ile Paks II Ltd. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Attila Sagodi katıldı. Oturumda, nükleer teknolojilerin küresel sorunların çözümündeki rolü ele alındı.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, nükleer enerjinin günümüzün üç temel sorunu olan iklim değişikliği, enerji dönüşümü ve jeopolitik istikrarsızlığın üstesinden gelmeyi mümkün kılan tek teknoloji olduğunu belirtti. Rosatom'un küresel nükleer enerji sektörünün gelişimine yaptığı katkılara da değinen Likhachev, Rusya'nın nükleer güç santralleri inşa etmeyi ve nükleer teknolojileri geliştirmeyi hiçbir zaman bırakmadığını vurguladı. Likhachev, bu yaklaşımın Rosatom'un sektörün geleceğine ilişkin özgün bir vizyon geliştirmesine ve alanında lider konuma ulaşmasına imkan sağladığını ifade etti.

Mevcut kaynakların daha verimli kullanılmasına yönelik çalışmaların, geleceğin nükleer enerji sektörünün şekillenmesinde belirleyici olacağını kaydeden Likhachev, Rosatom'un bu doğrultudaki hedeflerini de değerlendirdi. Rosatom, bu yüzyılın ortasına kadar Rusya'da termal nötron reaktörleri ile hızlı nötron reaktörlerinin birlikte kullanıldığı ve nükleer yakıt çevriminin kapatıldığı iki bileşenli bir nükleer enerji sistemini hayata geçirmeyi planlıyor. Rus nükleer enerji uzmanlarının halihazırda geliştirmekte olduğu dördüncü nesil reaktör teknolojileri, kullanılmış nükleer yakıtın tekrar tekrar yeniden işlenmesi sayesinde nükleer enerji üretiminde atık miktarını neredeyse sıfıra indirecek ve kullanılabilir yakıt kaynaklarını artıracak.

Likhachev, Rosatom'un bu alandaki yaklaşımını şu sözlerle özetledi: "Günümüzde giderek daha fazla ülke, nükleer enerjiyi enerji karmasının önemli bir parçası haline getiriyor. Nükleer enerjinin çevre dostu niteliği, enerji dönüşümündeki kilit rolü ve tüm ülkelerin nükleer teknolojilere eşit erişiminin sağlanması, günümüz küresel enerji gündeminin temel yönelimini oluşturuyor. Rosatom, çözümlerini her zaman iş ortaklarına sundu, bilgi birikimini ve teknolojilerini paylaştı. Bundan sonra da aynı yaklaşımı sürdürmeye devam edeceğiz."

Paks II Ltd. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Attila Ságodi ise şunları söyledi: "Macaristan'da nükleer enerji, hem halk hem de ülke ekonomisi için güvenli, uygun maliyetli ve istikrarlı bir enerji kaynağı sağladığından toplumun geniş desteğini görüyor. Gelecek vadeden nükleer enerji sektörü, gençler için de cazip bir alan olma özelliği taşıyor."

Kazakistan Cumhuriyeti Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Almasadam Satkaliyev de konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kazakistan, uranyum rezervleri bakımından dünyada ikinci sırada yer alıyor ve küresel uranyum üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor. Uranyumu yalnızca bir ihracat ürünü olarak değil, aynı zamanda kendi enerji sektörümüzün ve ekonomimizin gelişimi açısından stratejik bir kaynak olarak değerlendiriyoruz. Kazakistan, artan elektrik ihtiyacını karşılamak ve kapsamlı bir nükleer sanayi ve bilim kümesi oluşturmak amacıyla üç nükleer güç santrali inşa etmeyi planlıyor. Nitelikli uzmanların yetiştirilmesine ve insan kaynağının geliştirilmesine özel önem veriyoruz. Sektörün uzun vadeli gelişimi açısından en az 100 yıllık ihtiyacı karşılayabilecek stratejik uranyum rezervlerinin oluşturulması büyük önem taşıyor. Enerji üretiminin yanı sıra nükleer teknolojilerin tıp, tarım ve diğer alanlardaki kullanımını da geliştirmeyi hedefliyoruz. Kazakistan, kendi teknolojilerini geliştirirken Rusya, Çin ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere nükleer enerji sektörünün küresel liderleriyle iş birliğini de genişletiyor."

Kaynak: DHA
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