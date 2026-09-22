Dünya şampiyonu tekvandocu Lapa, Akdeniz Üniversitesi'nde spor bilimci yetiştiriyor. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya şampiyonu tekvandocu Lapa, Akdeniz Üniversitesi'nde spor bilimci yetiştiriyor.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünya şampiyonu tekvandocu Lapa, Akdeniz Üniversitesi\'nde spor bilimci yetiştiriyor.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1987'de dünya tekvando şampiyonu olan Prof. Dr. Tennur Yerlisu Lapa, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi dekanlığını yürütüyor. Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu kadın sporcusu olduğunu söyleyen Lapa, akademisyen olarak spor bilimci yetiştiriyor.

Tekvandoda dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde eden Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tennur Yerlisu Lapa, öğrencilerin hayatlarına akademide dokunuyor.

Dekan Lapa, Almanya'da yaşayan ailesinin yönlendirmesiyle daha 10 yaşındayken tekvando sporunda ter dökmeye başladı.

Ailesinin 1981 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yapmasının ardından gönül verdiği tekvando sporuna devam eden Lapa, iki yıl sonra milli takım için mücadele etmeyi sürdürdü.

1982 ve 1984 yıllarında Avrupa tekvando şampiyonluğu ile 1987'de dünya tekvando şampiyonu olmanın yanında birçok ulusal şampiyonluk kazanan Lapa, milli takım antrenörlüğü görevinin ardından yönünü akademisyenliğe çevirmeye karar verdi.

Akademik hayatında da spor bilimleri alanında önemli çalışmalar yapan Lapa, şu anda ise Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde yürüttüğü dekanlık göreviyle spor bilimcilerin yetişmesine öncülük ediyor.

"Akademik kariyerimi basamak basamak çıkmaya çalıştım"

Dekan Lapa, AA muhabirine, uzun yıllar tekvando sporuyla uğraştığını, Türkiye adına katıldığı müsabakalarda önemli başarılar kazandığını söyledi.

Sporculuk hayatına ara verdikten sonra bir süre antrenörlük yaptığını belirten Lapa, "Benim için en özel yarışma, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda elde ettiğim başarı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tüm branşlarda ilk dünya şampiyonu kadın sporcuyum. Bir tarafta sporculuk, diğer tarafta akademik hayatım devam ediyordu. İkisini bir arada yürütmek benim için biraz zor oldu. O nedenle de akademik hayata yönelerek akademik kariyerimi basamak basamak çıkmaya çalıştım." dedi.

Hacettepe Üniversitesi'nde başlayan akademisyenlik hayatını şimdi Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde 2 yıldır dekanlık görevini yürüttüğünü belirten Lapa, birçok bilim dalıyla ortaklaşa hareket eden bir fakülte olduklarını anlattı.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak Türkiye'de de tercih edilen fakültelerden biri olduklarını anlatan Lapa, şöyle devam etti:

"Biz başarılı bir fakülteyiz, milli sporcuları da tercih ediyoruz ama biz sporcu değil spor bilimci yetiştiriyoruz. Spor kökenli gelip de daha sonra kariyerlerini antrenör, yönetici, rekreasyon uzmanı ve beden eğitimi öğretmeni olarak devam etmek isteyenlere tüm donanımları vermeye çalışıyoruz. Üniversite hayatıyla sporculuk hayatının bir arada yürümesi tabii kolay bir şey değil. Bir taraftan eğitim-öğretim, bir taraftan milli takım ya da sporcunun yarışmaları. O noktada da milli sporcularımıza, hangi branş olursa olsun, gereken desteği veriyoruz."

Lapa, fakültede öğrencilerinin voleybol, basketbol, tekvando, okçuluk gibi birçok alanda önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayarak, "Örneğin boksta Berfin Kabak, golfte Sude Bay, atletizmde Zeynep Erkal, kaya tırmanışında Zeliha El'in yanı, yine okçulukta olimpik sporcularımız var Ulaş Berkinm Tümer ile Abdullah Yıldırmış olimpiyatlarda derece alan sporcularımız. Bunlar bizim için son derece gurur verici. Daha sayacağım birçok sporcumuz var." diye konuştu.

Derece aldığı müsabakalarda İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesinin tarif edilemez bir duygu olduğunu aktaran Lapa, "Müthiş bir duygu, o yılları düşündüğüm zaman hala gurur duyuyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim yıllar. Sporculuk kariyerim bittikten sonra yoluma akademisyen olarak devam ettim, bu yolu gençlerimize açmak durumundayım. Yani milli marşımızın okunmasına yönelik zemini hazırlayan kişilerden biri olmak istiyorum. Onu sağlamak için de elimden her gelen şeyi yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Akdeniz ÜniversitesiTürkiyeGüncelEğitimDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
13:09
Arda Güler yine gönülleri fethetti Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
13:02
Sane tanınmaz halde Galatasaray şimdi ikinci şoktan korkuyor
Sane tanınmaz halde! Galatasaray şimdi ikinci şoktan korkuyor
12:36
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
12:24
Saffet Sancaklı’nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
Saffet Sancaklı'nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
12:02
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
11:15
Manisa’da okula silahlı saldırı 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 13:17:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Dünya şampiyonu tekvandocu Lapa, Akdeniz Üniversitesi'nde spor bilimci yetiştiriyor. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement