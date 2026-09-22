Dünya şampiyonu tekvandocu Lapa, Akdeniz Üniversitesi\'nde spor bilimci yetiştiriyor.

Tekvandoda dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde eden Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tennur Yerlisu Lapa, öğrencilerin hayatlarına akademide dokunuyor.

Dekan Lapa, Almanya'da yaşayan ailesinin yönlendirmesiyle daha 10 yaşındayken tekvando sporunda ter dökmeye başladı.

Ailesinin 1981 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yapmasının ardından gönül verdiği tekvando sporuna devam eden Lapa, iki yıl sonra milli takım için mücadele etmeyi sürdürdü.

1982 ve 1984 yıllarında Avrupa tekvando şampiyonluğu ile 1987'de dünya tekvando şampiyonu olmanın yanında birçok ulusal şampiyonluk kazanan Lapa, milli takım antrenörlüğü görevinin ardından yönünü akademisyenliğe çevirmeye karar verdi.

Akademik hayatında da spor bilimleri alanında önemli çalışmalar yapan Lapa, şu anda ise Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde yürüttüğü dekanlık göreviyle spor bilimcilerin yetişmesine öncülük ediyor.

"Akademik kariyerimi basamak basamak çıkmaya çalıştım"

Dekan Lapa, AA muhabirine, uzun yıllar tekvando sporuyla uğraştığını, Türkiye adına katıldığı müsabakalarda önemli başarılar kazandığını söyledi.

Sporculuk hayatına ara verdikten sonra bir süre antrenörlük yaptığını belirten Lapa, "Benim için en özel yarışma, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda elde ettiğim başarı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tüm branşlarda ilk dünya şampiyonu kadın sporcuyum. Bir tarafta sporculuk, diğer tarafta akademik hayatım devam ediyordu. İkisini bir arada yürütmek benim için biraz zor oldu. O nedenle de akademik hayata yönelerek akademik kariyerimi basamak basamak çıkmaya çalıştım." dedi.

Hacettepe Üniversitesi'nde başlayan akademisyenlik hayatını şimdi Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde 2 yıldır dekanlık görevini yürüttüğünü belirten Lapa, birçok bilim dalıyla ortaklaşa hareket eden bir fakülte olduklarını anlattı.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak Türkiye'de de tercih edilen fakültelerden biri olduklarını anlatan Lapa, şöyle devam etti:

"Biz başarılı bir fakülteyiz, milli sporcuları da tercih ediyoruz ama biz sporcu değil spor bilimci yetiştiriyoruz. Spor kökenli gelip de daha sonra kariyerlerini antrenör, yönetici, rekreasyon uzmanı ve beden eğitimi öğretmeni olarak devam etmek isteyenlere tüm donanımları vermeye çalışıyoruz. Üniversite hayatıyla sporculuk hayatının bir arada yürümesi tabii kolay bir şey değil. Bir taraftan eğitim-öğretim, bir taraftan milli takım ya da sporcunun yarışmaları. O noktada da milli sporcularımıza, hangi branş olursa olsun, gereken desteği veriyoruz."

Lapa, fakültede öğrencilerinin voleybol, basketbol, tekvando, okçuluk gibi birçok alanda önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayarak, "Örneğin boksta Berfin Kabak, golfte Sude Bay, atletizmde Zeynep Erkal, kaya tırmanışında Zeliha El'in yanı, yine okçulukta olimpik sporcularımız var Ulaş Berkinm Tümer ile Abdullah Yıldırmış olimpiyatlarda derece alan sporcularımız. Bunlar bizim için son derece gurur verici. Daha sayacağım birçok sporcumuz var." diye konuştu.

Derece aldığı müsabakalarda İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesinin tarif edilemez bir duygu olduğunu aktaran Lapa, "Müthiş bir duygu, o yılları düşündüğüm zaman hala gurur duyuyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim yıllar. Sporculuk kariyerim bittikten sonra yoluma akademisyen olarak devam ettim, bu yolu gençlerimize açmak durumundayım. Yani milli marşımızın okunmasına yönelik zemini hazırlayan kişilerden biri olmak istiyorum. Onu sağlamak için de elimden her gelen şeyi yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.