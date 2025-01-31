Dünya Tersine Günü'nde Erkeklere Çiçek

Güncel

'Dünya Tersine Günü'nde erkekleri çiçekle mutlu ettiler

Kendilerine çiçek verilen erkekler şaşırdı

KIRŞEHİR - Kırşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyesi bir grup genç; 'Dünya Tersine Günü' etkinliğinde erkeklere çiçek dağıttı.

Gençlik Meclisi üyeleri; toplumda yaygın olan kalıplaşmış rollere dikkat çekmek için etkinlik düzenledi. Alışılmışın dışında bir uygulamayla kadınlar yerine erkekler çiçek alırken, çiçek alan her erkek önce şaşırdı sonra yapılan etkinliği anlamaya çalıştı. Etkinliğe katılan erkekler kendilerine çiçek verilmesi karşısında mutlu olduklarını söyledi. Cengiz Avşar adlı vatandaş hep kadınların çiçek aldığını, bugün kendinin alınca mutlu olduğunu söyledi. Gençlik Meclisi Üyesi Sıla Köksalan ise düzenlenen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamasında; "Büyükleri mutlu kılmak istedik. Kadınlar ve erkekler üzerinde adil davranmaya çalıştık" dedi.

Cacabey Meydanı'nda farklı bakışlar altında düzenlenen etkinlikte insanları mutlu etmenin farklı yollarının olduğunun bilinmesi amaçlandı.