Dünya Türk Kahvesi Günü New York'ta Kutlandı

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NEW 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü, ABD'nin New York şehrindeki Türkevi binasında düzenlenen kahve sunumu etkinliğiyle kutlandı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ile Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği'nin bulunduğu Türkevi'nde gerçekleşen etkinliğe, New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ve eşi Zeynep Yazal başta olmak üzere, BM'de görevli bazı diplomatlar, gazeteciler ve sivil toplum örgütü üyeleri katıldı.

Türkevi'nin giriş katındaki sergi salonunda yapılan etkinlikte, klasik Türk kahvesi, Dibek kahvesi ve Mardin kahvesi gibi farklı aromalara sahip kahve çeşitleri, Türk lokumu eşliğinde davetlilere ikram edildi.

Turkish Coffee Lady Vakfı Başkanı Gizem Salcıgil White, kahve sunumu için kurulan tanıtım standında hem misafirlere kahve hazırladı hem de Türk kahvesinin tarihi serüveni hakkında konukları bilgilendirdi.

Salcıgil, AA muhabirine, "Amerikalılara bugün içtikleri kahvenin Türkler tarafından icat edildiğini anlatıyoruz. ABD, günde 400 milyon kap kahvenin tüketildiği bir ülke ve bunun temelinde 500 yıl önce Türklerin icat ettiği bir kahve pişirme metodu var." dedi.

Dünya Türk Kahvesi Günü'nün 11 yıldır kutlandığını hatırlatan Salcıgil, Türk kahvesinin değerinin aynı zamanda, "yanında taşıdığı Türk misafirperverliği ve muhabbet kültüründe saklı olduğunu", dolayısıyla kahve kadar, nasıl sunulduğunun ve hikayesinin ne kadar güzel anlatıldığının da çok önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan, mikro art sanatçısı Hasan Kale de söz konusu etkinlikte, kahve telvesiyle yaptığı mikro art eserlerini sergiledi. Sanatçının, özellikle kahve telvesini kullanarak çizdiği Atatürk portreleri büyük ilgi gördü.

Kale, "Atatürk'ün kahveyi çok sevdiğini herkes bilir. Yanında kahvecisiyle gezerdi. Ancak mekanlarda onun genelde belli başlı bir kaç portresini görürüz. Ben Türk kahvesinin dünyaya tanıtılmasında, Atatürk'ün kahve sevgisini telve yardımıyla çizerek ölümsüzleştirmek istedim." diye konuştu.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Beyer, Türk kahvesini Kongre kayıtlarına geçirdi

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Don Beyer, ABD Kongresi'ne sunduğu beyanla, Dünya Türk Kahvesi Günü'nü, ABD Kongresi'nin kayıtlarına geçirdi.

Virginia Temsilcisi Beyer, yazılı beyanında, "Bugün, her yıl 5 Aralık'ta kutlanan Dünya Türk Kahvesi Günü'nü, sınırları, kültürleri ve nesilleri aşan değerli bir geleneği onurlandırma anı olarak anmak için ayağa kalkıyorum. Zengin lezzeti, benzersiz hazırlanışı ve toplumsal önemiyle tanınan Türk kahvesi, UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer almanın prestijli ünvanına sahiptir." ifadelerine yer verdi.

Beyer'in bu girişimiyle Türk kahvesi artık ABD'de resmen kayıtlara geçmiş, hem de dünyanın en çok kahve tüketilen ülkesinde gelenekselleşme yolunda önemli bir aşama kaydetmiş oldu.

Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve 5 Aralık "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştı.