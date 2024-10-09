Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Bozkurt Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yürüyüş gerçekleştirildi.
Topluma düzenli ve yeterli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması ve fiziksel aktivitenin faydalarına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüş, Gezer Sokak'ta başladı.
Yürüyüş, Dumlupınar ve Sınarcık caddelerinin geçilmesinin ardından Hastane Caddesi'nde tamamlandı.
Son Dakika › Güncel › Dünya Yürüyüş Günü'nde Yürüyüş Etkinliği - Son Dakika
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