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Dünyaca ünlü şarkıcı Alexandra Stan Antalya'da sahne aldı

Alexandra Stan Antalya'da müzik keyfi

ANTALYA - Dünyaca ünlü şarkıcı Alexandra Stan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahne alarak yüzlerce kişiyi sevilen şarkılarıyla coşturdu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Alexandra Stan, Manavgat'ın Çenger beldesinde bulunan Casa Fora Beach Resort Otel'in açılış ve yaza merhaba partisi dolayısıyla sahne aldı. Alexandra Stan'ın performansından önce ise eski futbolcu Pascal Nouma DJ olarak sahneye çıktı. Nouma, otelde konaklayan çocukları sahneye davet ederek performans sergiledi. Ardından sahneye çıkan Alexandra Stan, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Stan, birbirinden güzel şarkılarını seslendirirken havuz başında bulunan konser alanını dolduran yüzlerce kişi şarkılara eşlik etti. Dans şovlarıyla büyük beğeni alan Alexandra Stan yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı.